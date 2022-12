Et ass dat de Juan Manuel Nardini. Den argentinesch–italienesche Coach huet schonn an Argentinien an am Venezuela geschafft huet.

Zejoert huet hien am Venezuela mat sengem deemolege Veräin déi zweet Liga gewonnen. Beim Tabelleleschten aus der ieweschter Divisioun hei zu Lëtzebuerg, krut den Nardini emol e Kontrakt bis d'Enn vun der Saison.