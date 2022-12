Am Duell tëscht dem Tabellenéischten Esch an dem zweete Käerjeng huet den HB Käerjeng mat 27:25 gewonnen.

Domadder huet den Handball Esch am leschte Match vum Joer säin 1. Match vun der Saison verluer. De Spëtzematch war schonn déi éischt Hallschent ganz serréiert. D'Gäscht waren 14:13 no 30 Minutten am Avantage, obscho mat Rahim a Vukicevic zwee wichteg Spiller gefeelt hunn.

Bei Esch hat virun allem bis d'Paus de Martin Muller erausgestach mat 5 Goler.

Nom Säitewiessel ass de Match ganz intensiv a spannend bliwwen. An der Schlussphas huet de Champion géint e puer Arbitter Decisioune reklaméiert, mee virun allem huet d'Lokalekipp e puer einfach, mee decisiv Bäll net erakrut.

Fir Esch huet de Martin Muller déi meescht Goler markéiert an zwar 8, beim Gewënner Käerjeng war et den Armin Zekan mat 7 Goler.

An der Tabell huet Esch weider 17 Punkte virun Käerjeng mat 14 Punkten an dat mat engem Match manner.