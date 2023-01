E Mëttwoch den Owend ass den Optakt vun der Handball-Weltmeeschterschaft a Polen an a Schweden.

Mam Ariel Pietrasik ass och ee Lëtzebuerger mat dobäi. Den 23 Joer ale Profi ass zu Lodz gebuer a spillt fir déi polnesch Nationalekipp. Am RTL-Interview huet hien iwwer d'Ziler vu Polen geschwat, wéi et ass, seng éischt WM am eegene Land ze spillen a wéi säi Roll an der Ekipp ausgesäit.

Ariel Pietrasik op der Handball-WM / vum Jeff Kettenmeyer

D'lescht Joer war hie schonn op der Europameeschterschaft dobäi.

Och wa Polen als Ekipp hannert den Erwaardunge blouf, krut de fréiere Spiller vu Bierchem awer relativ vill Spillzäit an hat 6 Goler geschoss.

Den Owend trefft hie mat Polen op de Favorit vum Tournoi, Frankräich.

Am Owesjournal gi mir nach emol an den Detail.