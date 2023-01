Obuwel d'Black Frog 10 Punkten Avance op den T71 haten, konnte sech d'Favoritten an dëser Partie kloer behaapten.

D'Ekipp aus der Nationale 2 konnt direkt am Ufank hir Avance op 12:0 ausbauen, ma dono huet Diddeleng séier ausgeglach. Déi lescht Féierung haten d'Damme vu Schiere bei 14:12, éier d'Gäscht vir koumen an dës Féierung net méi ofginn hunn. Nom éischte Véierel ware si scho mat 35:15 am Avantage an hunn dëst an der Paus op 59:21 ausgebaut. E ganzt änlecht Bild am drëtte Véierel, wou de schwaarze Fräsche just 3 Punkte gelonge sinn, si der awer 27 hu missten hinhuelen. De leschte Véierel war du manner spektakulär an däitlech méi enk. Dëse goung mat 9:5 un d'Gäscht an esou wannen déi Diddelenger ouni gréissere Problem dës Partie mat 95:29 a qualifizéiere sech domadder fir d'Halleffinallen.