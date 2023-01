Am leschte Match vun der Virronn bei den Dammen huet Diddeleng mat 21:15 beim Tabellenéischte Käerjeng gewonnen. Déifferdeng séchert sech Plaz dräi.

Axa League Hären

De Championnat vun der AXA League pauséiert nach bis de 27. Januar.

Axa League Dammen

Bei den Damme war et de leschte Match vun der Virronn, wou de Spëtzematch tëscht dem Tabellenéischte Käerjeng an dem Tabellenzweeten Diddeleng um Programm stoung. Den éischte Match am Oktober hat Käerjeng knapp mat 19:18 zu Diddeleng gewonnen.

De Retourmatch goung mat 21:15 un déi Diddelengerinnen. Den HBD war ab der aachter Minutt konstant a Féierung a konnt dës kontinuéierlech ausbauen. Käerjeng huet am Ufank net an de Match fonnt an huet an der zweeter Hallschent vill Golchancë verginn, well si un der Diddelenger Golkippesch Leythienne hänke blouwen. Déi meescht Goler fir den HBD hunn d'Ninon Pora (6 Goler) an d'Joy Wirtz (5 Goler) markéiert.

Am Match ëm Plaz dräi huet sech Déifferdeng kloer mat 32:24 beim Chev Dikrech duerchgesat. Dikrech war besser an de Match komm an Déifferdeng konnt eréischt an der 27. Minutt eng éischte Kéier mat zwee Gol en Avance goen. An der Paus war et mat 14:12 aus Déifferdenger Siicht deementspriechend knapp. Nom Säitewiessel huet d'Ekipp vum Trainer Michel Scheuren d'Féierung awer kontinuéierlech ausgebaut a gewannen um Enn verdéngt mat aacht Goler Virsprong.

Den HC Standard sammelt mat der 16:15-Victoire géint den HB Bieles déi éischt Punkte vun der Saison, muss awer, wéi Bieles, an d'Relegatioun, fir déi nächst Saison an der AXA League ze bleiwen.

Um Sonndeg gëtt de leschte Spilldag mam Match Museldall géint Esch clôturéiert.