D'Amicale verléiert mat 89:95 an der Fiels, wärend Esch an Diddeleng hir Matcher gewannen. Bei den Dammen ass de Gréngewald neien Tabelleleader.

Hären

Um 16. Spilldag verléiert den Tabelleleader Steesel iwwerraschend mat 89:95 (27:24, 29:29, 25:19, 8:23) an der Fiels. D'Amicale huet déi éischt dräi Véierele hir Stäerkt ausgespillt an d'Fiels op Distanz gehalen. Am leschte Véierel huet Steesel awer de Fuedem verluer an d'Arantia konnt sech successiv eruntaaschten an um Enn souguer aus néng Punkte Réckstand eng Avance vu sechs Punkten maachen. Den Jamison Vershaun Overton war mat 34 Punkten Top-Scorer vum Match, den Jarvis Terrill Williams vu Steesel war mat 32 Punkten net manner gutt drop.

De Patzer vu Steesel konnt de Basket Esch notzen a bis op ee Punkt un d'Amicale erukommen. Esch konnt sech doheem mat 75:67 (25:15, 16:13, 17:19, 17:20) géint d'Musel Pikes behaapten. An der éischter Hallschent hat d'Lokalekipp sech e komfortabelen Ecart erausgespillt an huet d'Pikes an de leschten zwee Véierelen e bëssen erukomme gelooss. Fir de Basket Esch waren den Jordan Hicks (23) an de Pit Biever (22 Punkten) déi bescht Scoreren.

E weideren Notznéisser vun der Steeseler Defaite ass den T71 Diddeleng, dee mat 87:73 (22:16, 17:29, 26:13, 22:15) beim AB Conter gewënnt. Nodeem déi Diddelenger e gudden éischte Véierel gespillt haten, hu Conter den Ecart an den zweeten zéng Minutten opgeholl. No der Paus hunn d'Gäscht awer nees ugezunn an de Match kloer fir sech entscheet.

D'Sparta Bartreng stellt der Etzella Ettelbréck e Been a gewënnt mat 108:103 no Verlängerung (27:26, 22:20, 28:24, 19:26, 12:7). Bartreng konnt an den éischten dräi Véierelen zwar déi meescht Punkte markéieren, mee Ettelbréck war net vill manner schlecht. An de leschten zéng Minutten huet d'Etzella de Match nach gedréint kritt a mat engem Worf vun der Dräier-Linn zéng Sekonne viru Schluss den Ausgläich markéiert, sou dass et beim Stand vu 96:96 an d'Verlängerung goung. An de fënnef zousätzleche Minutten hat Bartreng déi besser Ausdauer. Domat verpasst d'Etzella et, méi no u Steesel erun ze réckelen.

Am Kampf ëm déi lescht Playoff-Plazen huet de Gréngewald wichteg Punkte agebéisst. D'Ekipp vun Hueschtert verléiert mat 66:70 bei der US Hiefenech, déi nach ëmmer Chancen op déi aacht Plaz huet.

De 16. Spilldag gëtt um Sonndeg mam Match Zolwer géint Walfer ofgeschloss.

An der Nationale 2 huet de Racing doheem mat 71:77 géint Munneref verluer. D'Kordall Steelers hate beim 101:85 géint Miersch keng Probleemer an de BC Mess a Schieren hu sech 75:74 getrennt.

Um Sonndeg huet MamerNidderkäerjeng op Besuch.

Dammen

Och bei den Damme war et de 16. Spilldag am Championnat.

Am éischte Spëtzematch vum Spilldag huet d'Sparta Bartreng iwwerraschend kloer mat 83:103 (21:28, 25:35, 23:30, 14:10) géint d'Amicale Steesel verluer. Steesel war vun Ufank un déi dominant Ekipp a konnt den Tabellenéischten a Schach halen. Nom drëtte Véierel war d'Entscheedung scho gefall a Bartreng konnt sech an de leschten zéng Minutten nach e bëssen zeréckkämpfen. Op der Säit vun der Amicale huet d'Julie Mangen déi meescht Punkte geworf (31) a fir Bartreng war d'Martha Ann Burse bescht Scorerin (29).

Am zweete Spëtzematch huet sech den T71 Diddeleng mat 63:55 (14:20, 17:10, 14:14, 18:11) beim AB Conter duerchgesat. Et war eng serréiert Partie, an déi d'Lokalekipp besser starte konnt. Am zweete Véierel huet Diddeleng sech eng Avance vun engem Punkt erausgespillt, deen och no 30 Minutten um Tableau stoe sollt. Den decisiven Ecart konnt den T71 schonn am Ufank vum leschte Véierel maachen an duerno seng Avance weider ausbauen. Bescht Scorerinne vum Match waren d'Zoe Richards (ABC) an d'Mandy Geniets (T71) mat jeeweils 20 Punkten.

De Gréngewald hat beim 107:56 (23:16, 23:12, 27:12, 34:16) géint Wolz keng Probleemer an iwwerhëlt no der Néierlag vu Bartreng d'Tabelleféierung.

Am véierte Match vum Samschdeg verléiert de Basket Esch doheem mat 64:70 (9:16, 11:19, 25:20, 19:15) géint d'Musel Pikes.

Wéi bei den Hären huet Zolwer um Sonndeg d'Residence Walfer op Besuch.