D'Ekipp aus dem Alpeland konnt sech zu Zakopane mat e puer Zentimeter Virsprong géint Polen duerchsetzen. Däitschland gëtt Drëtten.

Mat engem Punkt Virsprong behaapt sech déi éisträichesch Ekipp (1.151,50 Punkten) géint Polen (1.150,50 Punkten). Der polnescher Ekipp huet beim Heemspill just en hallwe Meter gefeelt, fir ganz uewen um Träppchen ze stoen.

No der Véierschanzen-Tournée, déi fir déi däitsch Sprénger net no Plang verlaf war, konnt sech d'Ekipp mam schwaarz-rout-gëllene Fändel iwwer déi drëtt Plaz freeën an huet domat de Podium komplettéiert. Op d'Plaze Véier a Fënnef koume Slowenien an Norwegen mam Gewënner vun der Véierschanzen-Tournée, dem Halvor Egner Granerud.

E Sonndeg geet et mam Eenzelsprange weider.