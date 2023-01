Beim Weltcup am däitsche Ruhpolding setzt sech Norwegen virun Däitschland an Italien duerch.

Bei den Damme koum Norwegen an der Staffel iwwer 4 Mol 6 Kilometer mat der beschter Zäit a just sechs Schéissfeeler an d'Zil. Plaz zwee goung un d'Heemekipp aus Däitschland (+ 15,30 Sekonnen), dat zwar zéng Schéissfeeler hat, awer eng eng besser Performance am Lafe gewisen huet wéi Italieenerinnen op Plaz dräi (+ 33,50). Déi däitsch Dammen hunn domat dat selwecht Resultat erreecht, wéi hir männlech Kolleegen um Virdag. De Réckstand vun der Schwäiz op eng Podiumsplaz war minim (+ 36,30), d'Avance op Tschechien (+57,60) op Plaz fënnef awer komfortabel.