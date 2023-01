Bei den Häre spillt den Titelverdeedeger Déifferdeng géint de Dikrech. En Duell tëscht Käerjeng an Diddeleng bei den Dammen gouf evitéiert.

An der Paus vum Dammematch Käerjeng géint Diddeleng goufen d'Affichë vun den Halleffinallen an der Coupe gezunn.

Bei den Häre kritt den Titelverdeedeger Red Boys Déifferdeng et mam Chev Dikrech ze dinn. Am zweete Match kënnt et zum traditionellen Duell an der Coupe tëscht Esch a Bierchem.

An den Halleffinalle bei den Damme kënnt et net zu der virgezunnener Finall tëscht Käerjeng an Diddeleng. Den HBD trëfft op de Chev Dikrech an den Titelverdeedeger Käerjeng spillt géint den Handball Esch.

D'Hären trieden den 30. Mäerz un an d'Matcher vun den Damme ginn den 31. Mäerz an der Coque gespillt.