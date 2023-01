E Freideg den Owend um 20.30 Auer war et an der Relegatioun de Match tëscht dem HB Péiteng an dem HC Arel.

Um Enn gëtt et eng däitlech Victoire fir Péiteng, dat mat 50:11, nodeems et an der Halbzeit schonn 23:7 fir Péiteng stoung. Beschte Scorer op Säite vu Péiteng war de Pit Bettendorf mat 13 Goler. Hannendru komme Loris Erpelding a Mehdi Rahmi mat allkéiers 10 Goler.