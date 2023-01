De Gréngewald huet sech iwwerdeems géint den AB Contern duerchgesat. D'Musel Pikes hu sech géint d'Fiels knapp misse geschloe ginn.

Am Basketball-Championnat war et bei den Hären d'Suite vum 17. Spilldag

Hären

D'Résidence Walfer huet doheem kloer mat 80:95 (13:21, 19:27, 23:30, 25:17) géint de Basket Esch verluer. Vun Ufank un hunn d'Gäscht den Tempo am Ugrëff héich gehalen an déi éischt dräi Véierele kloer fir sech entscheet. D'Heemekipp hat net vill dogéint ze setzen, huet am leschte Quarter awer alles ginn, fir datt d'Néierlag net ze grouss gëtt. Um Enn gouf et eng verdéngte Victoire fir de Favorit.

D'Musel Pikes hu knapp mat 74:77 (20:20, 17:18, 18:20, 19:19) géint d'Fiels de Kierzere gezunn.

De Gréngewald huet sech mat 79:72 (23:20, 23:23, 13:16, 20:13) géint den AB Contern duerchgesat.

An der Nationale 2 huet de Leader Kordall Steelers iwwerraschend mat 58:67 zu Nidderkäerjeng verluer. Miersch war Wolz kloer mat 92:65 iwwerleeën. Eng 92:90-Victoire gouf et fir de Racing zu Schieren. Mamer huet kloer mat 93:102 zu Munneref verluer.