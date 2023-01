E Sonndeg ass am nationale Basketchampionnat bei den Dammen de 18. Spilldag gespillt ginn.

Conter - Gréngewald 64:67

Am Spëtzematch vum Dag huet d’Lokalekipp schwaach ugefaangen an huet nom éischte Véierel scho missen 11 Punkten ophuelen. D'Spillerinne vu Conter hu sech allerdéngs staark zréck an de Match gekämpft a si nees ganz no erukomm, um Enn sollt de Gréngewald awer d'Iwwerhand behalen.

Basket Esch - Diddeleng 72:81

Obwuel béid Ekippe gutt am Match waren, hunn déi favoriséiert Diddelengerinne sech d'Victoire net huele gelooss. An der Hallschent hate si sech eng Féierung vu 7 Punkten erschafft, wouru sech bis zum Schluss net méi allze vill sollt änneren.

Sparta Bartreng - Walfer 87:69

D'Sparta hat doheem géint Walfer keng Problemer a huet de Match vun Ufank un dominéiert. Schonn no den éischten 10 Minutte louchen d'Spillerinne vu Bartreng mat 11 Punkten a Féierung. Och am zweete Véierel huet d'Sparta net nogelooss, soudass d'Partie an der Paus mat enger Avance vun 23 Punkten entscheet war.

Zolwer - Wolz 79:89

Wolz huet vun Ufank un den Toun uginn an ass scho mat 9 Punkte Virsprong an den zweete Véierel gaangen. An der Suite war de Match du méi ausgeglach, ma et ass fir d'Lokalekipp awer net méi duergaangen, fir nach eemol erunzekommen.

Etzella - Musel Pikes 53:81

Am Ufank huet et tëscht der Etzella an de Musel Pikes no engem ausgeglachene Match ausgesinn. No an no sinn d'Pikes awer offensiv besser an d'Partie komm a konnte virun allem opgrond vun engem staarken drëtte Véierel däitlech gewannen.