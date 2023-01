Zolwer spillt dës Saison souwuel bei den Hären ewéi och bei den Damme géint den Ofstig.

D'Häre waren e Freideg den Owend zu Diddeleng gefuerdert. Zanter Ufank vum Joer sëtzt ënner anerem den Alain Schaeffer als Trainer op der Bänk, an dat souguer direkt bei deenen 2 Ekippen.

Well den Alain Schaeffer ass zu Zolwer responsabel fir d'Dammenekipp an d'Härenekipp. D'Dammen, déi dëse Weekend en duebele Spilldag haten, hu géint den T71 a géint Wolz gespillt, an d'Hären hate mam T71 Diddeleng och keng einfach Aufgab viru sech, haten awer mam Succès géint Walfer Confiance getankt.

Um Freideg Owend konnt ee géint den T71 feststellen, dass den Trainerposten keng One-Man-Show ass. Den Alain Schaeffer trainéiert nämlech zesumme mam Filipe Abreu d'Hären- an d'Dammenekipp. Op dësem Owend haten d'Damme géint den T71 gespillt, déi vum Alain Schaeffer gecoacht goufen, an dowéinst huet de Filipe Abreu den Härematch géint den T71 iwwerholl.

Och wann den Alain Schaeffer als Coach um Spillbou steet, gëtt et tëscht deenen 2 keng Hierarchie.

Den Alain Schaeffer an de Filipe Abreu sëtzen zwar réischt zanter kuerzem zu 2 op der Trainerbänk zu Zolwer, ma kennen doe si sech awer ewell méi laang.

Den Alain Schaeffer huet ni op héijem Niveau gespillt, mee ass awer mat Zolwer enk verbonnen, well hien do opgewuess ass a mam Basket ugefaangen huet.

Am Match géint Diddeleng huet Zolwer laang gutt matgehalen, ma am leschte Véierel hu si de Match mat engem 0:19 aus der Hand ginn, an um Enn mat 66:89 verluer. Et konnt een awer nees vill Positives mathuelen.