Ouni Néierlag bis ewell koumen d'Norweger, d'Schweden an d'Fransouse weider. Och Dänemark qualifizéiert sech als Gruppenéischten fir d'Véierelsfinallen.

Haaptronn Grupp I

Spuenien a Frankräich sinn an d'Grupp I als Favoritten agezunn a sollten dësen Erwaardungen och Gerecht ginn. D'Fransouse konnte sech ouni Faux-Pas als Gruppenéischten duerchsetzen a Spuenien sollt ebe just géint d'Frankräich verléieren, datt knapp um leschte Spilldag mat 26:28. Slowenien koum mat zwou Néierlagen a 6 Punkten op déi drëtt Plaz. Polen kënnt da viru Montenegro an dem Iran.

Haaptronn Grupp II

Änlech wéi Frankräich huet och Schweden bis ewell all hir Matcher konnte gewannen a qualifizéiert sech domadder als 1. an der Grupp II. Dohannert koumen Ungarn an Island mat 6 Punkten, ma well Ungarn schonn an der Qualifikatiounsronn géint Island gewanne konnt, koume si als 2. an dëser Grupp weider. Island wéi och Portugal, Brasilien an de Kap Vert gouf eliminéiert.

Haaptronn Grupp III

Um leschte Spilldag hunn déi bis ewell ongeschloen Ekippen aus der Grupp III Norwegen an Däitschland géintenee gespillt. Mat 28:26 konnt Norwegen sech an dëser Partie duerchsetzen a sech domadder déi éischte Plaz virun Däitschland sécheren. Net méi mat dobäi sinn Serbien, Holland, Argentinien an de Katar.

Haaptronn Grupp IV

Net mat voller Punktzuel, mä awer ouni Néierlag, konnt sech Dänemark an der Grupp IV duerchsetzen, dat ee Pinktelche viru Ägypten an zwee Punkte viru Kroatien, déi awer net weider sinn. De Bahrain, d'USA an d'Belsch sinn och wéi Kroatien net weider.

An de Véierelsfinalle spillen elo Däitschland géint Frankräich, Norwegen géint Spuenien, Dänemark kritt et mat Ungarn ze dinn a Schweden mat Ägypten. Déi véier Matcher sinn alleguer um Mëttwoch um 18 Auer, respektiv um 20.30 Auer.