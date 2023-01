D'US-Amerikanerin huet op en Neits Geschicht geschriwwen. Am Ski Alpin huet d'Shiffrin um Kronplatz an Italien de Riseslalom gewonnen.

D'Amerikanerin huet am éischten Duerchgang 58,72 Sekonne gebraucht an am zweeten, deen och global méi lues war, 1:01,89 Minutten. Esou huet si fir déi zwee Duerchgäng ganz knapp méi wéi 2 Minutten (2:00,61) gebraucht a war domadder 0,45 Sekonne méi séier, wéi d'Schwäizerin Lara Gut-Behrami. Op déi drëtte Plaz koum d'Federica Brignone aus Italien, déi scho knapp 1,5 Sekonne méi lues war.

Domat huet Mikaela Shiffrin elo 83 Victoiren am Weltcup an de Rekord eleng virum Lindsey Vonn mat 82 Succèsen.