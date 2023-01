Op den Olympesche Jugendspiller am Friaul an Italien, stoung d'Gwyneth ten Raa nom éischte Laf am Slalom op der gudder 9. Plaz.

D'Lëtzebuergerin hat virum zweete Laf e Retard vu 60 Honnertstel op d'Bronzemedail. Um Enn hat déi 17 Joer jonk Schifuererin e Retard vun 2 Sekonnen an 13 Honnertstel op d'Goldmedailegewënnerin Leonie Raich aus Éisträich ass nach déi 10. Plaz no vir geréckelt. No der Course goufen nämlech nach zwou Leeferinnen disqualifizéiert, wéi et aus dem offizielle Resultat erauszeliesen ass. En Donneschdeg steet fir déi 17 Joer jonk FLS-Vertriederin de Riseslalom um Programm. E Samschdeg dann de Super-G. Wéinst ze vill Neischnéi sollt schonns um Dënschdeg de Slalom sinn, deen huet awer mussen op mëttwochs verluecht ginn. © Marie-Jo Ries © Marie-Jo Ries © Marie-Jo Ries