Am Schi-Weltcup huet d'Mikaela Shiffrin de Riseslalom um Kronplatz an Italien gewonnen.

D'US-Amerikanerin setzt sech géint d'Norwegerin Ragnhild Mowinckel an d'Schwedin Sara Hector duerch. D'Norwegerin hat e Retard vun 82 Honnertstel an d'Schwedin schonns vun 1 Sekonn an 19 Honnertstel.

Et war de 84. Succès am Weltcup fir d'Shiffrin, deemno mécht si nom Rekord bei den Dammen elo och Juegd op de Rekord vum Ingemar Stenmark, dee 86 Victoiren am Weltcup feiere konnt.