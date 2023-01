An engem spannende Match konnte si sech an Overtime mat 69:66 géint Conter behaapten a stinn domat als éischte Finalist vun der Coupe fest.

E Samschdeg ass an der Coupe déi éischt Halleffinall bei den Damme gespillt ginn.

Damme vu Sparta Bartreng stinn als éischte Finalist fest

An engem serréierte Match an der Coque konnt sech de Sparta Bartreng an Overtime mat 69:66 géint den AB Contern duerchsetzen. Bartreng war mat staarke 24 Punkte gutt an de Match komm, woubäi virun allem d'Martha Ann Burse an d'Jovana Jaskic e groussen Undeel haten. No engem éischter schwaachen, awer ausgeglachenen zweete Véierel konnt am drëtte Véierel den AB Contern rëm e Stéck opschléissen an d'Spannung domat an der Partie um Liewe loossen. Bis zum Schluss war d'Sortie vum Match oppen, eng Decisioun sollt et no dramatesche leschte Sekonnen nach net ginn. D'Francesca Rose Wurtz hat den AB Contern eng Minutt viru Schluss mat engem Dräier-Schoss dräi Punkten a Féierung bruecht, no dräi genotzte Fräiwërf vum Jovana Jaskic e puer Sekonne virum Enn ass et mat engem Score vu 56:56 an Overtime gaangen. Do huet Bartreng déi besser Nerve gewisen a séchert sech sou mat enger 69:66-Victoire den éischten Ticket fir d'Finall. Mat 39 Punkten war d'Jovana Jaskic déi bescht Spillerin um Terrain.

An der zweeter Halleffinall e Sonndeg um 15.00 Auer entscheet sech dann tëscht dem T71 Diddeleng an dem BBC Gréngewald-Hueschtert den zweete Finalist.

Um 20.15 Auer kënnt et bei den Hären e Samschdeg den Owend an der éischter Halleffinall zum Duell tëscht der Etzella Ettelbréck an dem BBC Gréngewald-Hueschtert.