Sechs Hären a sechs Damme waren e Sonndeg um Depart vum Eurocross.

Den Organisateur, de CELTIC Dikrech hat Pech dass hier Manifestatioun de selwechten Dag stattfonnt huet, wéi d'Europäescht Cross Clubchampionnat a Spuenien .

Hei ware souwuel bei den Häre wéi och bei den Dammen de Celtic an

d'Fola mat am Ganzen 16 Leefer respektiv Leeferinnen um Depart.

Zu Dikrech war mam Julien Denis, déi eenzeg staark Dame aus dem

Ausland am Asaz. D'Zäite wou vill auslännesch Leefer a Leeferinnen

um Eurocross deelhuelen, schéinen eriwwer ze sinn. D'Leeferin aus

der Belsch huet d'Course dominéiert. D'Sandra Lieners gouf 2. virum

Tekuam Bisetegn. An engem Mount ass d'Cross Championnat zu Bieles an do well d'Leeferin aus dem Club vum Organisateur eng Roll spillen.

Och de Brudder, de Yannik, huet den Eurocross als eng Preparatioun fir d'Championnat betruecht. Zu Bieles wäert de Luc Scheller, ee vun sengen Konkurrente sinn. Den CSL's Athlet louch haut vum Ufank bis zum Schluss un der Spëtz vun der Course.

Déi 52 . Editioun vum Eurocross wäert als eng vun deene schwächste besaten an d'Geschicht agoen. Glécklecherweis hunn d'Kanner, mat

hirer Begeeschterung Liewen an den Eurocross bruecht.