An engem Testmatch op der Mëttelmierinsel musse sech d'Lëtzebuergerinne geschloe ginn. E Freideg hat ee scho mat 1-2 géint Malta verluer.

Am Futtball huet d‘Lëtzebuerger Dammennationalekipp och den zweeten Test-Lännermatch géint Malta verluer. E Méindeg gouf et eng 1-3 Néierlag op Malta. D‘Amy Thompson hat de Lëtzebuerger Gol geschoss. E Freideg hat et géint dee selwechte Géigner eng 1-2 Néierlag ginn.