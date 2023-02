Den 1. FC Nürnberg huet säin Trainer entlooss. Säi Successeur gëtt den Dieter Hecking, dee bis elo am Verwaltungsrot war.

Den Markus Weinzierl ass net méi Trainer beim 1. FC Nürnberg. De Veräin aus der zweeter däitscher Futtball-Bundesliga huet e Méindeg matgedeelt, datt den Dieter Hecking, bis elo am Verwaltungsrot vum Veräin, dem Weinzierl säi Successeur gëtt.

Nürnberg ass an der Tabell just den 13. an huet nëmmen zwee Punkte Virsprong op d'Relegatiounsplaz.

Den Dieter Hecking huet 58 Joer a war schonn vun 2009 bis 2012 Trainer beim "Club". De Weinzierl, dee schonn Augsburg, Schalke a Stuttgart trainéiert huet, hat säin Job zu Nürnberg réischt am Oktober d'lescht Joer ugetrueden. An eelef Championnatsmatcher ënnert dem Weinzierl konnt d'Ekipp nëmmen dräi Mol gewannen, fënnef Partie gounge verluer.