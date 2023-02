Bei den Damme war e Samschdeg am Basket-Championnat den Optakt vum 20. Spilldag.

D'Sparta huet doheem géint Wolz vun Ufank un näischt ubrenne gelooss a kann de Match um Enn souverän mat 106:89 (36:21, 17:15, 36:26, 17:27) fir sech entscheeden. Schonn nom éischte Véierel haten déi Bartrengerinnen ee Virsprong vu 15 Punkten op den Tabelleleschten aus Wolz. Dee sollt sech bis zum Enn just nach vergréisseren, soudass d'Sparta déi 3. Plaz ka verdeedegen a just knapp hannert dem Gréngewald an dem T71 bleift.

D'Amicale muss sech doheem mat 63:89 (15:22, 23:26, 16:31, 9:10) géint Walfer geschloe ginn. D'Résidence huet de bessere Start an de Match erwëscht a konnt sech am éischte Véierel eng Féierung vu 7 Punkten erspillen, déi bis zur Paus nach op 10 Punkten eropgaangen ass. Am zweeten Duerchgang huet Steesel du guer net méi an de Match fonnt a Walfer konnt dovun zéien, soudass et um Enn ee klore Succès fir d'Résidence gëtt.

Resultater Dammen