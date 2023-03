Datt et och Leit ginn, déi aus den USA op Lëtzebuerg auswanderen an net ëmgedréint, beweist de Clancy Mac Rugg.

Am Alter vun 22 Joer ass de Center/Forward no sengem Diplom op der University of Vermont 2014 op Lëtzebuerg komm. Nieft senge Statioune bei de Musel Pikes a beim Basket Esch spillt de gebiertegen Amerikaner och an der Lëtzebuerger Nationalekipp. Wéi et fir hie war an een neit Land ze plënneren a wéi frou hien elo mëttlerweil hei zu Lëtzebuerg ass, déi Äntwerte ginn et an eisem Reportage.