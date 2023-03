An der Affär am Dammebasket tëscht dem Gréngewald an dem T71 Diddeleng krut de Gréngewald RTL-Informatiounen no virum CLAS Recht.

D'Commission Luxembourgeoise d'Arbitrage pour le Sport war déi lescht Instanz hei am Land. Diddeleng huet awer elo nach d'Méiglechkeet, fir op Lausanne virun dat internationaalt Sportsgeriicht ze goen. Den T71 hat an der Halleffinall vun der Coupe géint de Gréngewald am Ufank vum Match 2 Punkte bäi kritt, déi net gefall waren. Nom Match krut Diddeleng dës nees ofgeholl an hat d'Partie dunn op 1 Punkt verluer.