Um Sonndeg Owend spillt d'Lëtzebuerger Futtball Nationalekipp an der EM-Qualifikatioun géint Portugal.

De Stade de Luxembourg ass mat 9.000 Spectateuren ausverkaaft an de Match kënnt Dir natierlech och op RTL Live kucken. Am Virfeld vun der Partie hat de Serge Olmo de portugiseschen Nationalspiller Bernardo Silva am RTL-Interview.

De Futtballer vu Manchester City zielt an der portugisescher Nationalekipp zanter Joren zu deene wichtegsten Spiller.