Bei den Dammen heescht d'Finall vun der LBBL T71 Diddeleng géint BBC Gréngewald Hueschtert.

E Samschdeg sinn am nationale Basketchampionnat déi zweet Matcher vun den 1/2-Finallen gespillt ginn. Nieft dem T71 Diddeleng konnt sech bei den Dammen och de BBC Gréngewald Hueschtert fir d'Finall qualifizéieren.

Bei den Hären huet sech d'Amicale Steesel mat enger zweeter Victoire géint d'Fiels fir d'Finall qualifizéiert. Géint wien et do geet steet no der Partie zu Diddeleng awer nach net fest. Hei huet den T71 Diddeleng géint de Basket Esch an der 2. Overtime de Kierzere gezunn a muss domat an en drëtten decisive Match.

Hären

An där enger 1/2-Finall vun den Häre gouf et am zweete Match eng éischt Decisioun. D'Amicale Steesel konnt sech hei e Samschdeg den Owend mat 100:88 géint d'Arantia Fiels behaapten an domat den Ticket fir d'Finall sécheren. Sou liicht wéi et de Steeseler nach am éischte Match gemaach gouf war et dës Kéier awer bei wäitem net de Fall. Mat exzeptionellen 38 Punkte konnt Fiels net besser an d'Partie starten. D'Amicale konnt zwar net sou vill Punkten am éischte Véierel markéieren, war awer och gutt am Match dran. Mat enger konstanter Leeschtung konnte si an all Véierel op mannst 22 Punkte maachen, virun allem den Alexander Perry Reese huet sech mat 30 Punkten vu senger staarker Säit gewisen. Am Géigesaz stoung d'Ekipp vu Fiels, déi mat der Zäit ëmmer méi nogelooss huet an net méi un déi staark Leeschtung vum Ufank uschléisse konnt. Um Enn ka Steesel de Score dréinen an d'Duell fir sech entscheeden.

Am aneren Duell vun den Hären ass am zweete Match vun der 1/2-Finall nach keng Decisioun gefall. No der Defaite am éischte Match konnt sech de Basket Esch e Samschdeg den Owend an der 2. Overtime op ee Punkt mat 80:79 géint den T71 Diddeleng behaapten. D'Gäscht vun Esch waren am éischte Véierel déi besser Ekipp, hunn am weidere Spillverlaf awer staark nogelooss. Ma och den T71 hat kee gudden Dag erwëscht a konnt kee Profit dovunner zéien. An engem schwaache Match war d'Resultat laang oppen a sou ass et no 40 gespillte Minutten an d'Overtime gaangen. Well och hei eng weider Kéier kee Gewënner ermëttelt konnt ginn, sollt d'Decisioun an der zweeter Overtime falen. De Basket Esch hat um Enn déi besser Nerven an déi meescht Kraaft iwwreg a rett sech domat an en decisiven drëtte Match.

Resultater Hären

Dammen

Den éischte Finalist bei den Dammen heescht T71 Diddeleng, dee sech mat 83:62 och am zweete Match vum Best-of-Three-Modus géint d'Residence Walfer behaapte konnt. Den T71 huet seng Stäerkt eng weider Kéier fréi um Terrain gewisen an den éischte Saz mat staarke 27 Punkten ofgeschloss. Och am zweete Véierel hate si weider d'Nues vir a sou stoung an der Hallschent eng Féierung vu 16 Punkten. No engem ausgeglachenen drëtte Véierel huet d'Ekipp vun Diddeleng an de leschten zéng Minutten d'Féierung iwwert d'Zäit bruecht a setzt sech domadder duerch. Bescht Scorerin war trotz der Defaite d'Amanda Brooke Cahill vu Walfer mat 27 Punkten.

Méi knapp war d'Decisioun an der zweeter Partie vum Owend. Hei konnt sech de BBC Gréngewald Hueschtert och am zweete Match mat 84:80 géint de Sparta Bartreng duerchsetzen a steet domat an der Finall vun der LBBL géint den T71 Diddeleng. D'Lokalekipp vu Bartreng hat ufanks besser an de Match fonnt, huet säi Virsprong duerch e schwaachen zweete Véierel awer direkt nees verspillt. Spannend war et bis zum Schluss an domat och d'Fro ëm den Ausgang vum Match. Um Enn setzt sech awer de Gréngewald knapps mat véier Punkten Ënnerscheed duerch, dat virun allem mat der Hëllef vum Samantha Rae Logic mat staarke 35 markéierte Punkten.

Resultater Dammen