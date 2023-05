Domat hunn d'Lakers de Champion vu leschtem Joer, nämlech d'Warriors, eliminéiert.

Am 6. Match an der Best out of seven Serie huet d'Equipe vum LeBron James sech 122 op 101 duerchgesat. An der West-Finall spillen d'Lakers géint d'Denver Nuggets.

Am Osten huet Miami Heat sech fir d'Finall qualifizéiert a wäert do entweder géint d'Boston Celtics oder géint d'Philadelphia 76ers spillen.