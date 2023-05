Am nationale Futtball gëtt et eng Fusioun. Den Dossier gouf bei der Federatioun deposéiert. Den neie Club heescht "FC Luxembourg City".

Wéinst dësem Zesummeschloss gëtt et Impakter op déi ënnescht Divisiounen, wat den Op- an Ofstig an d'Barragematcher ugeet.

Am Mee zejoert gouf den RM Hamm Benfica aus der Éierepromotioun an FC Luxembourg City ëmbenannt. Zéisseng huet elo an der éischter Divisioun gespillt.