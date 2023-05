De Ben Kovac gouf a senger éischter Saison an der Slowakei direkt Champion.

Hien konnt sech um Méindeg mat Patrioti Levice am 7. an decisive Match duerchsetzen an wënnt domat Best of Seven Serie mat 4-3. Patrioti war schonns 1-3 hannen an konnt duerch 3 Victoiren hannerteneen awer nach Champion ginn.

Doduerch verpasst de fréieren Escher awer och d‘Spiller vun de klenge Länner op Malta.

Ben Kovac Champion