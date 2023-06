E Méindeg war den Optakt vum véierte Spilldag vun der EM-Qualifikatioun.

Am Grupp B huet sech Frankräich mat 1:0 géint Griicheland duerchgesat. Deen eenzege Gol vum Match huet den Mbappé an der 55. Minutt geschoss. An der Nospillzäit gouf et zwar eng Partie Chancë fir béid Ekippen, ma kee vun de Versich ass gegléckt.

Am Grupp C huet England Nordmadzedonien mat 7:0 iwwerrannt an och Finnland huet sech am Grupp H mat 6:0 géint San Marino duerchgesat.

Grupp B

Frankräich - Griicheland 1:0

1:0 Mbappé (55')

Irland - Gibraltar 3:0

1:0 Johnston (46'), 2:0 Ferguson, 3:0 Idah (90+2')

Grupp C

England - Nordmazedonien 7:0

1:0 Kane (29'), 2:0 Saka (39'), 3:0 Rashford (45'), 4:0 Saka (47'), 5:0 Saka (51'), 6:0 Phillips (58'), 7:0 Kane (73')



Ukrain - Malta 1:0

1:0 Tsygankov (72',p)

Grupp D

Armenien - Lettland 2:1

1:0 Tiknizyan (35'), 1:1 Savalnieks (67'), 2:1 Barseghyan (90'+1,p)

Tierkei - Wales 2:0

1:0 Nayir (72'), 2:0 Güler (80')

Grupp H

Finnland - San Marino 6:0

1:0 Kamara (16'), 2:0 Kallman (39'), 3:0 Hakans (65'), 4:0 Hakans (72'), 5:0 Hakans (74'), 6:0 Pukki (76')

Slowenien - Dänemark 1:1

1:0 Sporar (25'), 1:1 Hojlund (42')



Nordirland - Kasachstan 0:1

0:1 Aymbetov (88')

Grupp I

Schwäiz - Rumänien 2:2

1:0 Amdouni (28'), 2:0 Amdouni (41'), 2:1 Mihaila (89'), 2:2 Mihaila (90+2')



Israel - Andorra 2:1

1:0 Shlomo (42'), 1:1 Rosas (52'), 2:1 Solomon (61')

Belarus - Kosovo 2:1

1:0 Morozov (73'), 2:0 Ebong (75'), 2:1 Muriqi (87')