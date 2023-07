Domadder muss sech d'Schéiss an deenen zwou Finallen, déi op der Anlag vum Tennis Club Cap On Line gespillt goufen, geschloe ginn.

De Stater-Derby an de Seat League Finals konnte souwuel bei den Hären, ewéi och bei den Dammen d'Spiller an d'Spillerinne vum Tennis Spora fir sech entscheeden. Si setze sech an de Finallen domadder zwee Mol géint d'Schéiss duerch a kënne sech esou zum Champion kréinen.

Bei den Dammen huet d'Spora mat 5:3 a bei den Häre mat 6:6 (5 gewonne Matcher op 4) de Championstitel gewonnen.