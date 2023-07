Als Preparatioun op d'Virqualifikatioun fir d'Basketseuropameeschterschaft 2025 spillt d'Basketnationalekipp 2 Frëndschaftsmatcher géint Bulagarien.

Den éischte Match am Tramschapp an der Stad goung e Mëttwoch mat 83:93 verluer.

Dobäi haten d'Lëtzebuerger staark ugefaangen a louchen nom éischte Véierel mat 25:14 vir. Nom zweete Véierel haten d'Bulgaren de Score allerdéngs gedréit, sou dass et an der Hallschent 45:47 stoung. No der Paus konnten d'Bulgaren hire knappe Virsprong da weider ausbauen. Um Enn vum drëtte Véierel stoung et 62:73 an um Enn sinn d'Gäscht da mat 93 Punkte géigeniwwer de Lëtzebuerger hiren 83 als Gewënner vum Terrain gaangen.

Top-Scorer vun der FLBB-Selektioun war de Laurent Alex, mat 14 Punkten.

Déi zweet Partie ass en Donneschdeg um 19 Auer.