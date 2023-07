Kroatien war am éischte Match vun der Pre-Qualifikatioun en ze staarke Géigner fir d'Rout Léiwen. Si verléiere mat 62:98.

E Samschdeg huet d'FLBB-Ekipp hiren éischte Match an der Pre-Qualifikatioun fir d'EM 2025 zu Opatija géint Kroatien ausgedroen, dee mat 62:98 (14:31, 20:26, 12:23, 16:18) verluer goung.

Et hat denkbar schlecht ugefaange fir d'Rout Léiwen. An den éischten dräi Minutten haten d'Kroaten en 12:4-Laf higeluecht a Lëtzebuerg war soumat fréi am Hannertreffen. Bis zum Schluss vum éischte Véierel sollten d'Kroaten d'Avance op 34:14 ausbauen.

De Quarter virun der Hallschent war méi ausgeglach, mee Kroatien huet d'Avance vun 20 Punkte konstant gehalen a sou goufen d'Säite beim Stand vu 57:36 fir d'Heemekipp gewiesselt.

Um Enn vum drëtte Véierel louch Kroatien 80:46 vir an huet dës Avance bis zum Schluss behalen.

Insgesamt hunn d'Rout Léiwen ze vill Wërf verginn. Virun allem bei den Dräi-Punkte-Wërf war d'Quot mat 13 % immens schwaach an och just all zweete Worf fir zwee Punkten huet de Wee an de Kuerf fonnt. Beschte Scorer op Lëtzebuerger Säit war den Alex Laurent mat 18 Punkten.