E Mëttwoch den Owend huet den F91 Diddeleng an der zweeter Ronn vun der Conference-League-Qualifikatioun de Retourmatch géint Gzira United gespillt.

Op Malta hat d'Ekipp aus der Forge du Sud jo mat 0:2 verluer. Am Retourmatch hu sech d'Lëtzebuerger awer besser geschloen.

An der 38. Minutt war et den Hadji, dee fir d'1:0-Féierung fir d'Diddelenger gesuergt huet. Dobäi sollt et dann och bis an d'Paus och bleiwen.

An der 2. Halbzeit dunn war et nach eemol de Samir Hadji, deen och nach fir den 2:0 géint d'Ekipp aus Malta gesuergt huet, dat an der 84. Spillminutt.

Nëmmen 3 Minutten drop huet Gzira United mam Wilkson zwar nach konnten op 1:2 verkierzen, ma bei dësem Score ass et dunn awer schlussendlech bliwwen.