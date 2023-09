No der Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft an Israel kréien Nadia Mossong a Co. et en Dënschdeg zu Jerusalem mat Holland a Spuenien ze dinn.

Et gouf sech elo bei de Lëtzebuergerinnen ee Mount intensiv virbereet. Et war eng gutt Virbereedung. Et huet een och nach e Schratt no vir gemaach, ob dat awer géint déi schwéier Géigner duergeet, muss een da gesinn, seet d'Nadia Mossong am RTL-Interview. D'Nadia Mossong D'Spuenierinnen hu virun zwee Joer de Europe-Cup gewonnen. D'Hollännerinne si Vize-Europameeschter. Fir d'FLBB-Damme Mossong, Schmit, Jablonowski a Yoerger ass et awer egal wéi elo schonn historesch, fir bei der Endphas vun enger Europameeschterschaft dobäi ze sinn.