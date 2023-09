Holland wënnt kloer mat 3:0 géint Griicheland, Irland muss sech 2:0 géint Frankräich geschloe ginn.

Holland - Griicheland 3:0

Holland huet sengem Géigner Griicheland net wierklech eng Chance gelooss. Schonn an der 17. Minutt sinn d'Hollänner mat engem Gol vum de Roon a Féierung gaangen. An der 31. Minutt dann war et de Gakpo, deen fir den 2:0 gesuergt huet. 8 Minutte méi spéit war et de Weghorst, dee fir den 3:0 Endstand, nach virun der Paus gesuergt huet.

Frankräich - Irland 2:0

Relativ fréi hunn sech eis franséisch Noperen géint Irland konnte behaapten, sou dass an der 19. Minutt schonn den 1:0 gefall ass, dat no engem Gol vum Tchouameni, dee vum Mbappé zerwéiert gouf. Kuerz no der Paus, an der 48. Minutt, war et den Thuram mat engem Rietsschoss, dee fir den 2:0 gesuergt huet. Bei deem Resultat ass en dann zum Schluss och bliwwen.

Kasachstan - Finnland 0:1

(0:1 - 87' Antman Källman)

Litauen - Montenegro 2:2

(1:0 - 71' Paulauskas Cernych, 1:1 - 78' Krstovic Marusic, 1:2 - 89' Savic Jovetic, 2:2 - 90'+4 Cernych Lasicka)

Polen - Färöer 2:0

(1:0 - 73' Lewandowski, 2:0 - 83' Lewandowski)

Tschechien - Albanien 1:1

(1:0 - 56' Cerny, 2:0 - 66 'Bajrami)

Serbien - Ungarn 1:2

(1:0 - 10' Szalai (SG), 1:1 - 34' Vargo, 1:2 - 36' Orban)

Dänemark - San Marino 4:0

(1:0 - 26' Höjbjerg, 2:0 - 28' Maehle, 3:0 - 40' Wind, 4:0 - 90'+3 Di Maio (SG) )

Slowenien - Nordirland 4:2

(1:0 - 3' Sporar, 1:1 - 7' Price, 2:1 - 17' Stojanovic, 3:1 - 42' Sesko, 3:2 - 53' J. Evans, 4:2 - 56' Sporar)