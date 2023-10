De Profispiller hält mat senger Profi-Karriär op a wiesselt op Steesel an d'Lëtzebuerger Total League.

Bis ewell hat den 30 Joer ale Spiller e Profi-Kontrakt zu Tréier. Virdrun hat hie Profi-Statiounen an der Belsch, an Holland an a Spuenien.