An der zweeter däitscher Bundesliga konnt St. Pauli och beim Opsteiger aus Elversberg gewannen a sech domat un der Spëtzt ofsetzen. Mat 2:0 konnt d'Ekipp vum Danel Sinani sech duerchsetzen, de lëtzebuergeschen Nationalspiller souz no sengem Asaz an der Coupe ënnert der Woch awer de ganze Match op der Bänk.

An der zweeter Liga an der Tierkei ass Sanliurfaspor kuerz viru Schluss nach den Ausgläich gelongen, soudass d'Partie géint Sakaryaspor mat engem 1:1-Gläichspill op en Enn gaangen ass. D'Ekipp vum Olivier Thill, deen net am Kader stoung, bleift domat op der 14. Plaz an der Tabell.