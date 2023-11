Um Dënschdegowend gouf am Lalux-Ladies-Cup bei den Dammen en Nodrosmatch gespillt, et war déi leschte Partie vun de 1/8-Finallen.

Dobäi konnt sech den T71 Diddeleng mat enger 88:66 Victoire auswäerts bei de Musel Pikes de leschten Ticket fir d'1/4-Finall sécheren. D'Gäscht hunn dobäi fréi am Match fir kloer Verhältnisser gesuergt a louchen nom éischte Véierel mat 25:10 a Féierung. 8 Dräier huet den T71 an den éischten 20 Minutte getraff, de Virsprong ass bis zur Paus op 17 Punkte geklommen (47:30). Diddeleng huet och an der zweeter Hallschent kollektiv staark agéiert a wënnt um Enn däitlech.

6 Spillerinne vun de Gäscht hunn op d'mannst 10 Punkte markéiert, d'Mia Loyd huet mat 21 Punkten am beschte getraff.

D'Matcher vum Lalux-Ladies-Cup (1/4-Finallen) am Iwwerbléck:

Telstar Hesper (+10) - Gréngewald Hueschtert

T71 Diddeleng - Les Sangliers Wolz

AB Contern - Amicale Steesel

Black Frogs Schieren (+10) - Sparta Bartreng

Dës Matcher si fir de 6. a 7. Dezember programméiert.

D'Resultater vun der Coupe am Iwwerbléck

Hären

Dammen