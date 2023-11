Den Duell tëscht béiden Natioune gouf scho virum Dubbel-Match fréizäiteg entscheet.

Am 1. Match vum Dag huet de Matteo Arnaldi géint den Alexei Popyrin gespillt. Dobäi huet den Italiener sech no engem haarde Kamp mat 7:5, 2:6 a 6:4 konnten duerchsetzen. Domat war Dier fir de Jannik Sinner op. An dat huet de italieeneschen Top-Spiller sech dann och net entgoe gelooss. Hien iwwerrennt den Alex de Minaur mat 6:3 a 6:0. Domat gewënnt Italien den Davis-Cup 2023.

Fir Italien ass et no 1976 eréischt déi 2. Kéier dass si sech den Titel am Dav-Cup kenne séchere.