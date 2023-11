Donieft gewannen d'Packers iwwerraschend géint d'Lions an d'Steelers wanne géint d'Cincinnati Bengals.

D'Buffalo Bills hu sech am Spëtzematch géint d'Philadelphia Eagles mat 34:37 misse geschloe ginn. Et war e Match dee vu béiden Offensiven dominéiert gouf a virun allem hu béid Quarterbacks gewisen, wat si kënnen. De Bills-Quarterback Josh Allen huet de Ball fir 339 Yards an zwee Touchdowns geheit an ass fir 81 Yards an zwee Touchdowns gelaf. Säi Géigeniwwer huet de Ball fir 200 Yards an dräi Touchdowns geheit an ass fir 65 Yards an zwee Touchdowns gelaf, dorënner och den decisiven Touchdown-Laf an der Verlängerung.

Fir d'Detroit Lions gouf et de Weekend déi drëtt Néierlag vun der Saison. Jared Goff a Co. hu mat 22:29 géint d'Green Bay Packers de Kierzere gezunn. Bei der Ekipp aus dem Bundesstaat Wisconsin wousst virun allem de Quarterback Jordan Love mat 3 Touchdown-Passen ze iwwerzeegen, iwwerdeems de Lions-Quarterback Jared Goff dräimol de Ball verluer huet.

Se lieft. D'Offensiv vun de Pittsburgh Steelers konnt e Sonndeg am Match géint d'Cincinnati Bengals eng éischte Kéier richteg iwwerzeegen. De Quarterback Kenny Pickett huet bei der 16:10 Victoire 24 Passe fir 278 Yards un de Mann bruecht. Den Tight End Pat Freiermuth huet eleng 9 Passe fir 120 Yards gefaangen. Och de Running Back Najee Harris hat mat 99 Yards um Buedem an engem Touchdown e gudde Match erwëscht. Bei de Bengals feelt de Star-Quarterback Joe Burrow jo fir de Rescht vun der Saison. Säin Ersatz, den Jake Browning, konnt net un d'Leeschtunge vum Joe Burrow uknäppen.

"Et war eng enorm wichteg Victoire", sot den Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence nom 24:21-Erfolleg géint d'Houston Texans. De Lawrence selwer huet de Ball fir 364 Yards geheit an huet dobäi eng Touchdown-Pass op de Calvin Ridley geheit. De Rookie-Quarterback C.J. Stroud vun den Texans koum op 304 Yards an zwee Touchdowns. Kuerz virun Enn vum Match hat de Kicker Matt Ammendola d'Chance, mat engem Field Goal de Match an d'Verlängerung ze schécken, ma säi Kick goung just widder den Aluminium.

All d'Matcher am Iwwerbléck

Green Bay Packers - Detroit Lions 29:22

Washington Commanders - Dallas Cowboys 10:45

San Francisco 49ers - Seattle Seahawks 31:13

Miami Dolphins - New York Jets 34:13

New Orleans Saints - Atlanta Falcons 15:24

Pittsburgh Steelers - Cincinnati Bengals 16:10

Jacksonville Jaguars - Houston Texans 24:21

Tampa Bay Buccaneers - Indianapolis Colts 20:27

New England Patriots - New York Giants 7:10

Carolina Panthers - Tennessee Titans 10:17

Los Angeles Rams - Arizona Cardinals 37:14

Cleveland Browns - Denver Broncos 12:29

Kansas City Chiefs - Las Vegas Raiders 31:17

Buffalo Bills - Philadelphia Eagles 34:37

Baltimore Ravens - Los Angeles Chargers 20:10