De Stellewäert vum Dammesport an eiser Gesellschaft hëlt ëmmer méi zou. Dat gesäit een dann och an den Zuelen.

Dat nächst Joer ass et den Experte vun Deloitte duerchaus méiglech, datt de Fraesport d'Schallmauer vum Akommes vun iwwer enger Milliard Dollar wäert duerchbriechen.

De Schätzunge vun den Analysten no kéint déi komplett Branche vum Dammesport dat nächst Joer ronn 1,28 Milliarden Dollar, also 1,17 Milliarden Euro, abréngen. Elleng den Dammefuttball wäert do ronn 555 Milliounen Dollar ausmaachen. Op der leschter Fraefuttball-WM an Australien an Neiséiland louch ee scho bei 570 Milliounen US-Dollar.

Den Dammefuttball erlieft jo aktuell an Europa a risegen Opschwong, ma d'Finanzexperte vu London gesinn awer och den nordamerikanesche Maart als wichteg fir d'Zukunft. Grad no nämlech klëmmt de Wäert vun den Ekippen an de Profidivisiounen ëmmer weider an ëmmer méi Ekippe klammen iwwert de Maartwäert vun 100 Milliounen Dollar.

Dës Hausse vum Wäert vun de Sportekippe lackelt dann och nei Investoren un. Dobäi ass wichteg ze ënnersträichen, datt de Fraesport als eenzegaartege Produit wouergeholl gëtt, dee sech vum professionelle Männersport differenzéiert. Dat méi Firmen an dës Sportaarten an Ekippen investéiere wëllen, bitt de Veräiner an den Divisiounen nees méi Méiglechkeeten, fir sech besser ze vermaarten, esou d'Experten.

Well d'Popularitéit klëmmt, ass et dann och duerchaus méiglech, datt de Fraesport an Zukunft och op der Tëlee oder op Streamingplattformen seng Plaz fënnt, mat besseren Zäiten a méi Visibilitéit.