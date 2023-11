Déi Responsabel vum IOC gesi Frankräich als Organisateur fir d'Wanterspiller 2030 vir.

D'Olympesch Wanterspiller 2030 sollen an de franséischen Alpen organiséiert ginn, véier Joer méi spéit ass Salt Lake City an den USA als Organisateur virgesinn. Dës Deliberatioun huet d'Exekutive vum Internationalen Olympesche Comité ronderëm de President Thomas Bach geholl. No der Decisioun um Mëttwoch wäert den IOC elo mat béide Bewerber an d'Dialogphas iwwergoen.

An der Course war och d'Schwäiz. Fir 2038 soll d'Schwäiz dann e Virrecht kréien, wa se sech nach emol bewerben.

D'nächst Joer gëtt da vun der Generalversammlung vum IOC déi final Decisioun fir d'Editiounen 2030 an 2034 geholl.

Schonn am Oktober hat den IOC decidéiert, datt 2025 d'Organisateure fir béid Editioune géinge genannt ginn.