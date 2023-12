Chelsea konnt sech géint Brighton behaapten, PSG gewënnt an Ënnerzuel 2:0 bei Le Havre.

Bundesliga

Mainz - Freiburg 0:1

0:1 Gregoritsch (70')

An enger intensiver Partie war de Michael Gregoritsch de Matchwinner an huet Mainz, mam Leandro Barreiro, déi éischt Néierlag ënner dem Interimstrainer Jan Siewert zougefüügt. Mainz hat de bessere Start, konnt seng Chancen awer net notzen. Freiburg koum eréischt no 20 Minutte richteg an de Match, hat awer och kee Gléck virum Gol. Och am zweeten Duerchgang war et eng ëmkämpft Partie, woubäi béid Ekippen de Ball net am Filet ënnerkruten. An der 70. Minutt stoung de Gregoritsch richteg a konnt den decisive Gol fir de Sportclub schéissen. Freiburg hält domat weider den Uschloss un déi europäesch Plazen, Mainz bleift am Tabellekeller.

Leverkusen - Dortmund (17.30 Auer)

Augsburg - Frankfurt (19.30 Auer)

Premier League

Chelsea - Brighton 3:2

1:0 Fernandez (17'), 2:0 Colwill (21'), 2:1 Buonanotte (43'), 3:1 Fernandez (65', Eelefmeter), 3:2 Joao Pedro (90'+2)

Den FC Chelsea huet d'1:4-Néierlag géint Newcastle am leschte Match gutt verquësst a mat Brighton engem direkte Konkurrent dräi Punkten opgeknäppt. Déi éischt 45 Minutte gounge praktesch komplett un d'Blues, bei deenen de Ball zweemol de Wee an de Filet fonnt hat. Kuerz virun der Paus gouf et zwee Réckschléi fir Chelsea: den Uschloss fir Brighton an déi giel-rout Kaart fir de Gallagher. Trotz der Ënnerzuel huet d'Ekipp vum Trainer Mauricio Pochettino de Match wäitgoend kontrolléiert a vun engem Eelefmeter profitéiert. Den zweete Gol fir Brighton koum ze spéit.

Liverpool - Fulham 4:3

1:0 Leno (20', Eegegol), 1:1 Wilson (24'), 2:1 Mac Alister (38'), 2:2 Tete (45'+3), 2:3 De Cordova-Reid (80'), 3:3 Endo (87'), 4:3 Alexander-Arnold (88')

Et hat laang net dono ausgesinn, mee Liverpool bleift och am siwenten Heemspill vun der Saison ongeschloen. An der éischter Hallschent, déi iwwer 57 Minutte gedauert huet, konnt Fulham zwee Mol d'Féierung vun de Reds ausgläichen. Liverpool huet och am zweeten Duerchgang den Toun uginn, mee et war Fulham, dat an der 80. Minutt iwwerraschend a Féierung goung. D'Ekipp vum Trainer Jürgen Klopp huet bis zum Schluss net opginn a konnt bannent zwou Minutten de Match zu hire Gonschten dréinen.

Manchester City - Tottenham (17.30 Auer)

Serie A

Florenz - Salernitana 3:0

1:0 Beltran (6', Eelefmeter), 2:0 Sottil (18'), 3:0 Bonaventura (56')

No dëser Victoire huet d'Fiorentina 23 Punkten um Kont a steet op der fënnefter Tabelleplaz. Salernitana ass weiderhin Tabelleleschten.

Sassuolo - AS Roum (18.00 Auer)

Ligue 1

Le Havre - PSG 0:2

0:1 Mbappé (23'), 0:2 Vitinha (89')

PSG gewënnt trotz 80 Minutten an Ënnerzuel beim staarken Opsteiger Le Havre an distanzéiert d'Konkurrenz an der Tabell. De Paräisser Golkipp Donnarumma gouf an der 10. Minutt mat Rout vum Terrain gesat, sou dass den Ersatzgolkipp Tenas zum Asaz koum. Et war och den Tenas, dee PSG méi wéi eng Kéier de Virsprong duerch den Mbappé gerett huet. Am zweeten Duerchgang krut d'Ekipp vum Trainer Luis Enrique de Match besser ënner Kontroll, et huet awer bis zur 89. Minutt gedauert, bis si den Deckel dropgemaach huet.

Monaco - Montpellier 2:0

1:0 Minamino (9'), 2:0 Ben Yedder (90'+2)

Lille - Metz (17.05 Auer)

La Liga

Almeria - Betis Sevilla (18.30 Auer)

