Den CA Fola hat déi drëtt Manche vum Cross Country vun dëser Saison organiséiert a krut bei den Damme wéi bei den Hären eng zweet Plaz.

Beim drëtte Cross Country an dëser Saison huet sech de Sven Remakel vum CA Bieles virum Christophe Kass (Fola) an dem Luc Scheller (Celtic) duerchgesat. De Remakel ass déi 7,1 Kilometer duerch den Escher Ellergronn an enger Zäit vu 24'58'' gelaf an hat eng knapp Avance vun aacht Sekonnen op den Zweetplacéierte Kass.

Bei den Dammen huet d'Zsanett Moczo déi 4,4 Kilometer am séiersten hannert sech bruecht (17'45''). D'Leeferin vum Celtic hat op der Arrivée eng Avance vun 13 Sekonnen op d'Lena Kersch (Fola) a 26 Sekonnen op Carole Kill (CAEG).