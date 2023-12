D'Karate-Federatioun huet en éischt Championnat als eegestänneg Federatioun organiséiert, no der Trennung vun der Federation des Arts Martiaux.

Karate ass zu Lëtzebuerg eng bekannt Sportaart. Wärend de leschten 20 Joer koum dës Kampfsportaart ëmmer mat op d'mannst enger Medail vun Europa- oder Weltmeeschterschaften heem.

Et gëtt eng Rei Argumenter, fir Karate ze praktizéieren. Eng wichteg Roll heibäi spillen, wéi an alle Sportaarten, d'Traineren an d'Coachen. Ënner dëse fanne sech och eng aktiv Sportler a Sportlerinnen, wéi zum Beispill d'Jenny Warling, Europameeschterin vun 2019.

Mëtt Februar steet fir d'Nationalekipp eng Kompetitioun a Georgien um Programm, wou 17 Athleeten an Athleetinnen am Asaz wäerte sinn.