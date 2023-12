Donieft hunn d'Packers iwwerraschend géint d'Chiefs gewonnen an d'Lions gewanne géint d'Saints.

Am absolutte Spëtzematch tëscht de Philadelphia Eagles an de San Francisco 49ers gouf et déi eréischt zweet Néierlag vun der Saison fir d'Eagles. Jalen Hurts a Co. ware géint eng staark 49ers-Ekipp komplett ënnerleeën. Bei der Ekipp vu San Francisco war et virun allem den Deebo Samuel, dee mat dräi Touchdowns ze iwwerzeege wousst.

D'Green Bay Packers mat hirem Quarterback Jordan Love sinn an de leschte Woche richteg gutt a Form an och de Weekend konnte si dës confirméieren. Géint d'Kansas City Chiefs konnte si sech iwwerraschend mat 27:19 duerchsetzen.

An engem Offensivspektakel hunn d'Dallas Cowboys 41:35 géint d'Seattle Seahawks duerchgesat. Déi eigentlech esou staark Cowboys-Defense war iwwer wäit Strecken iwwerfuerdert. Den Dak Prescott an d'Offense vun der Ekipp vun Dallas huet awer ee richteg gudden Dag erwëscht, esou datt d'Cowboys hir néngt Victoire am 12. Match feiere konnten.

D'Carolina Panthers sinn no enger weiderer Néierlag elo déi éischt Ekipp, déi et rechneresch net méi an d'Playoffs packe kënnen.

All d'Matcher am Iwwerbléck

Seattle Seahawks - Dallas Cowboys 35:41

Detroit Lions - New Orleans Saints 33:28

Atlanta Falcons - New York Jets 13:8

Arizona Cardinals - Pittsburgh Steelers 24:10

Indianapolis Colts - Tennessee Titans 31:28

Miami Dolphins - Washington Commanders 45:15

Denver Broncos - Houston Texans 17:22

Carolina Panthers - Tampa Bay Buccaneers 18:21

Cleveland Browns - Los Angeles Rams 19:36

Philadelphia Eagles - San Francisco 49ers 42:19

Kansas City Chiefs - Green Bay Packers 19:27

Los Angeles Chargers - New England Patriots 6:0