Um leschte Spilldag vun der Futtball-Nations-League vun den Dammen haten d'Roud Léiwinnen en Dënschdeg Litauen um Stade Municipal zu Uewerkuer empfaangen.

Virum Match hat et alles anescht wéi gutt fir d'FLF-Selektioun ugefaangen. D'Caroline Jorge huet sech beim Waarmmaache blesséiert a gouf doropshi vum Kimberly Dos Santos an der Onze de Base ersat. An der Ufanksphas ware Golchancë rar. An der 26. Minutt konnt d'Joana Lourenco no Viraarbecht vum Marisa Soares awer den 1:0 fir Lëtzebuerg markéieren.

Nom Säitewiessel hat d'Ekipp vum Dan Santos wéi och an der éischter Hallschent d'Kontroll vum Match a war no 57 Minutten dunn an Iwwerzuel. Wéinst enger Téitlechkeet krut d'Paulina Sarkanaité déi rout Kaart gewisen. An der Suite huet Lëtzebuerg sech zwar Golgeleeënheeten erausgespillt, mee et war op der anerer Säit déi agewiesselten Emilija Giržutaitė, déi an der 86. Minutt den Ausgläich schéisse konnt.

Mat 5 Punkten aus 6 Matcher lant d'FLF-Selektioun vun den Dammen domat op der drëtter Plaz vum Grupp 2 an der Liga C vun der Nations League.