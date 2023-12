D'Lëtzebuerger Nationalhymn ass direkt zwee Mol um éischten Dag vum interantionale Sprangreitturnéier, um CSI5* zu Genève, gespillt ginn.

Den 33 Joer ale Sprangreider Victor Bettendorf, ass an dräi verschiddene Prüfungen gestart a konnt sech zwee Mol ganz vir placéieren. Am CSI5* iwwer 1,60 Meter ass hien iwwerdeems op déi fënnefte Plaz komm.

Hien huet dräi vun de Päerd, déi hien am Berëtt huet dobäi, Big Star des Forets, Astuce de la Roque Mr. Tac. Den CSI5* zu Genève ass ee vun de véier "Rolex Grand Slam" vum Sprangreiden. Dës sinn nieft Genève och nach zu Oochen, Spruce Meadows an ´s-Hertogenbosch.

En Donneschdeg den Owend stoung d’CSI5* Sprangprüfung "Trophée de Genève" iwwer 1,60 Meter um Programm. 48 international Reider sinn un de Start gaangen a 15 hunn et an d'Stieche gepackt, och de Victor Bettedorf. Dat mat sengem 11 Joer ale Päerd Mr Tac, mat dem hien dëst Joer ënnert anerem schonn de Grand Prix CSI5* zu Göteborg, de Grand Prix CSI5* zu Paräis an de Grand Prix CSI3* zu St. Tropez Gassin gewonnen huet.

De Lëtzebuerg ass als Éischten am Stieche mat 15 Reider gestart. D'Zäit ass bei 38, 63 Sekonne stoen bliwwen, wat zum Schluss déi fënnefte Plaz bedeit huet. Gewonnen huet d'Prüfung den Amerikaner Kent Farrington, dem Britt Harry Charles, an dem Belsch Gregory Wathelet.

Den Donneschdeg de Moien huet der Victor Bettendorf mat der 12-järeger Mier, mam Numm "Big Star des Forets", d’Sprangprüfung iwwer 1,40 Meter gewonnen a mat der 13-järeger Mier "Astuce de la Roque" huet hien um Donneschdeg de Mëtten d’Sprangen iwwert 1,45 Meter gewonnen.

De Victor Bettendorf huet dës Joer Lëtzebuerger Sportgeschicht geschriwwen. Als éischte Lëtzebuerger huet hien e Grand Prix vun der Kategorie CSI5* gewonnen. Aktuell ass hien op der FEI Weltranglescht op der 37. Plaz.

De Sonndeg steet de grousse "Rolex Grand Prix CSI5*" iwwer 1,60 Meter um Programm.