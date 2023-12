Am Sträit géint d‘Grënnung vun enger Super League am Futtball, huet d‘UEFA en Donneschdeg de Moie virum europäesche Geriichtshaff um Kierchbierg verluer.

D‘UEFA an och d‘FIFA duerfe Veräiner an och Spiller net sanktionéieren, déi wëllen un enger neier Interclub-Kompetitioun deelhuelen. De Welt- an och europäesche Futtball Verband brauche keng Autorisatioun ze ginn, fir Interclub-Futtball-Kompetitiounen ze organiséieren.

Reaktioun vum Maître Marc Theisen nom Urteel fir Super League

Domadder ass de Wee theoretesch fräi, fir déi sougenannte Super League. 2021 haten 12 europäesch Toppveräiner d‘Iddi vun esou enger Liga op den Dësch bruecht.

D‘UEFA hat séier dogéint gesteiert a mat Sanktioune gedreet. Déi meescht Clibb, bis op Real Madrid an den FC Barcelona, hunn doropshin de Projet fale gelooss. Déi zwee spuenesch Clibb hunn zesumme mam Management vun der Super League dru festgehalen, a kruten elo Recht.